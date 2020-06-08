Kiralık araçta tatil bereketi

Korona sonrası normalleşmeyle birlikte hem seyahat yasağının kalkması hem de turizm sezonunun açılması, araç kiralama sektörünü hareketlendirdi. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni çıkmasıyla memlekete gitmek isteyenlerin toplu taşıma yerine özel araçları tercih etmeleri de sektöre cansuyu oldu. Sektör temsilcileri yeni dönemde daha izole ve hijyenik ulaşım ihtiyacı nedeniyle kiralama talebinin daha da artacağına inanıyor.

15-20 günlük talep

Koşullar nedeniyle araç kiralama iş hacminin nisanda yüzde 50-60 daraldığını belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, “Özellikle uçuşların durmasından ötürü havalimanı ofislerinden yapılan araç kiralamalarında yüzde 90 düşüş var. Ancak kısıtlamaların kalkmasıyla haziranda geçen aylara göre artış yaşandı. Özellikle 15-20 günlük ve aylık kiralamalara talep oluştu” dedi.

Ekonomik olanı seviyoruz

Nisan ve mayısta sektörde yüzde 60’lık bir daralma olduğunu söyleyen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen de “Kısıtlamalara rağmen seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar ise sosyal mesafe ve hijyen sebebiyle toplu taşımadan uzaklaşıp araç kiralamaya yöneldi. Biz de Avis ve Budget markalarımızla, temassız ve özel giyimli personelle araç teslimatı, ‘İstediğin Yerde Hizmeti’ ve dezenfeksiyon işlemlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. Vatandaşların daha çok ekonomik ve orta segment araçları seçtiğini belirten Çimen “Segmente ve kiralama dönemine göre değişen günlük araç kiralama fiyatlarımız ortalama 165 TL’den başlıyor” diye konuştu.

Kapıya kadar teslim

Vatandaşların daha izole olmak için tatile toplu taşıma yerine kiralık araçlarla gideceğini belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Biz de bu kapsamda 'kiralamanın yeni normalini’ devreye aldık. Seyahatten önce aracı müşterinin evine teslim ettiğimiz, sonrasında da evlerinden, yazlıklarından veya otellerinden aldığımız, istedikleri zaman tekrar kullanımlarına sunduğumuz paketlerimiz var” dedi. Tangün, online taleplerde ise geçen seneye göre yüzde 80 artış olduğunu söyledi.

15 dakikası 9.5 TL'den başlıyor

Online kanallar revaçta

Mayısın sonlarından itibaren sektörün toparlandığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız da “Kısa dönem araç kiralamada turizm sezonu ve uzun tatiller önemli bir faktör. Genellikle yaz aylarında 10-15 gün kiralamalar oluyor. Sezonun açılmasıyla otel kullanımındaki kısıtlamalara rağmen online kanallardan yapılan araç kiralamaları yüzde 30 büyüdü. Şu anda ekonomi sınıfındaki bir aracı günde 95 TL’den başlayan fiyatlarla kiralamak mümkün” diye konuştu.

Araç paylaşım modeli

‘MOOV by Garenta’ adlı araç paylaşım modelinden de bahseden Ayyıldız, şöyle konuştu:

“Türkiye’de ilk kez serbest dolaşımlı araçlarla istenilen süre kadar yani ister 15 dakika, ister 2 saat, isterse de günlerce araç kiralama imkanı sunduk. 15 dakikası 9.5 TL’den başlıyor, 5 km’lik yakıt ve sigorta da dahil. Kilometre aşımlarında ise 1.1 TL’den başlayan fiyatlar ekleniyor. Bu hizmet İstanbul ve İzmir’de var. Kullanıcı dilediği noktadan aracı kiralayıp dilediği noktada bırakabiliyor.”

VIP tercih eden de var

VIP transfer araçları da bu dönemde yoğun talep görüyor. Ulaşım transfer hizmeti veren GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, şu bilgileri verdi:

“Otobüsle İstanbul’dan İzmir’e gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 TL’den 720 TL verecek. Yoldaki harcamalarla bu 850 TL-1.000 TL’ye çıkıyor. Ama VIP transferde evden alınıp eve bırakılıyorsunuz ve 9 kişilik araçta sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte 5 kişi seyahat ediyorsunuz. Bunun da toplam ücreti 1.200 TL.”





Neye dikkat edilmeli?

Kurumsal şirketleri tercih edin.

Sözleşmeyi dikkatlice okuyun.

Sigorta, bakım, ikame araç ve yola devam garantisi gibi hizmetleri araştırın.

Hasar tespitini yaptırın. Yoksa daha önceki hasarların ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Salgın dönemine özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olun.

İhtiyaçlarınızı iyi belirleyip, hangi sınıf, model ve yakıt tipinde aracı kiralamak istediğinize karar verin.

Yakıt çizgisini kontrol edin çünkü aracı teslim ederken aynı oranda yakıtla teslim etmeniz gerekiyor.

Kampanyaları takip ederek fırsatlardan yararlanın.







