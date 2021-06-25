Kiralık villa fiyatları uçtu! İzole tatil isteyenler...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte toplu tatil alanlarından çok karavan, villa gibi daha izole tatil modelleri ön plana çıktı. Özellikle deniz tatili yerini yavaş yavaş havuzlu villa tatiline bıraktı. Son bir yılda özellikle Ege'de tatilcilerin gözdesi villa tatili oldu.

ÖZELLİKLE KALABALIK AİLELER SEÇİYOR

Pandeminin etkilediği tatil anlayışından en popüler hale gelen villaların neden tercih edildiğiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Villa tatili son pandeminin de etkisi ile çok daha fazla tercih edilir oldu. Covif-19 pandemi süreci birçok konuda olduğu gibi gayrimenkulde de dinamikleri değiştirdi. Özellikle yazın gelmesiyle birlikte Ege bölgesindeki ‘yazlık tadında villa tatili” arayışları yeniden hareketlenmeye başladı. Gerek pandeminin bir yılı aşkın süredir tüm Dünya’yı evlere kapatması, gerekse değişmeye başlayan tatil anlayışı, ülkemiz de tatilcileri kendilerine özel-daha steril ve doğayla bütünleşik tatil beldelerine yönlenmesine sebep oldu. Villa tatili, tatilcilere sanki yazlığınızdaymışsınız gibi rahat, özgür ve hatta plansız tatil yapabilme imkanı sunuyor. Pandeminin de etkisi ile kalabalıktan uzak, aileniz ve yakın çevreniz ile daha steril ve sakin bir ortamda tatil yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca Covid 19 tedbirleriyle artan önlemler vb. sebeplerde oteller de ki oda fiyatı artışı da kalabalık aileleri villa tatilini seçmeye yöneltti" dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YERLER İZMİR, AYDIN, MUĞLA

Tercih edilen bölgelerin özellikle Ege'deki tatil yerleri olduğunu belirten Filiz Akkaya, "Bodrum’da ki fiyatlara erişemeyen tatilciler, İzmir sahil şeridinde Çeşme-Alaçatı, Urla ilçelerinde ki yazlık kullanımlı konutlara-villalara yönelmeye başladı. Bu yöneliş de Bodrum’u Çeşme’den sonra Fethiye takip ederken, yine İzmir’de Seferihisar, Foça, Dikili-Çandarlı ilçeleri ile Aydın’dan Kuşadası ve Didim ilçeleri de son bir yılda tatilcilerin gözdesi oldu" açıklamasında bulundu. (Kübra Genç / Hürriyet)