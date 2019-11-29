Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Asena Ercan’ın (27) bir villada 29 Ekim’de boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Cinayeti işlediği belirlenen sevgilisi Hasan Aydın (36) hakkında ‘müebbet hapis’ istemiyle dava açıldı. İddianamede Aydın’ın cinayeti detaylarıyla anlattığı ifadesi de yer aldı.

Telefonuna mesaj geldiğini söyledi

Hürriyet'in haberine göre Aydın, ifadesinde Asena Ercan ile 3 yıldır sevgili olduklarını, olay günü villada içki içerken telefona gelen bir mesaj üzerine tartıştıklarını, bir süre sonra kendisini yerde ölü halde yatan Asena’nın başında oturur bulduğunu söyledi

"Onu boğmuş olabilirim"

Daha sonra İstanbul’a giden Aydın, burada polise teslim oldu. Olayı anlattı. ‘Sevgilimle alkol alıyorduk. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Onu boğmuş olabilirim’ dedi.

Bunun üzerine İstanbul polisi durumu Fethiye jandarmasına bildirdi.

Şizofreni tanısıyla ilaç aldığını iddia etti

Fethiye’deki villaya giden jandarma ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Asena Ercan’ı boğazına havlu sarılarak boğulmuş bir halde buldu. Olayın faili Aydın, şizofreni tanısıyla ilaçlar kullandığını da iddia etti. Savcılığın yaptığı araştırma bu iddianın da doğru olmadığını ortaya çıkardı.