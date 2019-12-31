Kiraya verdiği evi çöplüğe dönüştü

İnternet üzerinden ev kiralama sistemi Airbnb'den Londra'daki 5 katlı lüks evini kiraya veren 67 yaşındaki ev sahibi Michael Harold, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Evinde kiracılar tarafından 500 kişilik bir parti verildiğini, etkinlik sonrası evinin adeta 'çöp eve' dönüştüğünü gören adam, şirkete dava açtı. Gayrimenkul komisyoncusu Harold, zararını karşılamak için mahkemeden 723 bin sterlin (5 milyon 662 bin TL) tazminat talep ediyor.

Söz konusu evin Airbnb profilinde konutun '4 kişilik bir aile' için uygun olduğunu belirten Harold, lüks malikanesinin tadilatını 2 buçuk ayda tamamladı. Şimdi ise geceliği 5 bin 500 sterlinden kiraya vermeye devam ediyor. Bu, Airbnb dairelerinde yaşanan buna benzer ilk 'parti vakası' değil. Daha önce yine Londra'nın Chelsea bölgesinde 2 buçuk milyon sterlinlik bir ev, 'baby shower' etkinliği için kiralanmış, daha sonra 200 kişili bir 18'inci yaş partisi düzenlenmişti.



