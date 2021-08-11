Süs bitkileri arasında en popüler olan kiraz çiçeği, ilgili bakım isteyen bir bitkidir. Süs bitkisi yetiştirmek isteyenler "kiraz çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, kiraz çiçeği özellikleri nelerdir? Kiraz çiçeği hikayesi nedir? Kiraz çiçeği hakkında bilinenler...

KİRAZ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kiraz çiçeğinin iyi bir şekilde gelişim gösterebilmesi için haftada bir den fazla kez sıcaklara bağlı olarak sulama işlemi gerekli olabilmektedir.

Kiraz çiçeğinin bakımında budama oldukça önemli bir unsuru oluşturur. Bu kapsamda yalnızca hasarlı ve kurumuş durumdaki ölü dalları budamak yeterli olmaktadır. Kiraz çiçeğinin bakımında diğer bir önemli unsuru sulama oluşturur. Sulaması kesinlikle ihmale edilmemesi gereken bir bitkidir. Kiraz çiçeği kumlu ve killi toprakları çok sever. Bu bakımından çiçeğin iyi bir gelişim göstermesinde toprak tercihi oldukça önem taşımaktadır.

KİRAZ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her çiçek açan bitkide olduğu gibi kiraz çiçeğine özgü olan özelliklerin de varlığı söz konusudur. Bu anlamda kiraz çiçeğinin özelliklerini sıralamak şu şekilde mümkün olmaktadır:

Kiraz çiçeği, prunus cinsinden olan birkaç ağacın herhangi birinin çiçeği olarak varlık gösterir.

Japon kültüründe oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Kiraz çiçeği Japonya’nın ulusal simgelerinden biri olarak görülen bir çiçektir.

Tam güneş alan ve rüzgardan korunaklı durumdaki yerlerde çok iyi bir gelişim gösterir.

Kiraz çiçeği ağaçlarının tüm çeşitleri küçüktür.

Hoş olmayan meyve yahut yenilebilir kiraz üretir.

Yenilebilir nitelikte olan kirazlar genel olarak ilgili türlerin Prunus avium ve Prunus cerasus türlerinden gelmektedir.

SAKURA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



