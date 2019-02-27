Kiraz için sigortanın tam zamanı!

TARSİM üreticileri yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanıp sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 08:30
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Kiraz için sigortanın tam zamanı!

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), kiraz için poliçe tanzimlerinin Mart sonuna kadar tamamlanacağını bildirerek, üreticileri yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanıp sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Dolu, yangın, sel, deprem, su baskını risklerinin neden olacağı miktar ve kalite kaybına karşı kirazın sigortalanması gerektiği ifade edilen açıklamada sigorta başvurularının il, ilçe ve köy bazında değişiklik gösterdiği kaydedildi.

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