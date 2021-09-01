Kiraz reçeli tarifi ve yapılışı: Kiraz reçeli nasıl yapılır?

Şifa deposu olarak bilinen kiraz meyvesi kiraz reçeli tarifi ile sofralarınızı taçlandırıyor. Kiraz sevenler "kiraz reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz kiraz reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KİRAZ REÇELİ TARİFİ

Kiraz reçeli malzemeler

1,5 kilo kiraz

1 kg toz şeker

1 adet limon suyu

Kiraz reçeli yapılışı

1.5 kilo kirazın çekirdeklerini çıkarıp saplarını ayıklayın. 1 kilo şekeri ilave edin.

Kapağını kapatıp 1 gece bekletin. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte şeker tamamen eriyinceye kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca hafifçe karıştırın. Köpüklenmesini engellemek için fındık büyüklüğünde tereyağı ilave edin.

Son olarak yarım limonun suyunu ilave edip ocağın altını kapatın. Soğuyunca kavanoza aktarıp kapağını kapatarak muhafaza edin.



