Bitkileri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmalı veya detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Yararlarının saymakla bitmeyeceği bitkilerden bir tanesi kiraz sapıdır. Peki kiraz sapı nasıl tüketilmelidir ve faydaları zararları nelerdir? Merak edenler için yazımızda anlattık.

Kiraz sapının faydaları ve zararları nelerdir?

Çoğunlukla meyvesini tükettikten sonra attığımız kiraz sapları aslında oldukça yararlıdır. Yüksek oranda vitaminler içermektedir. Saymakla bitmeyecek olan faydaları şu şekildedir;

Sakinleştirir, stresi azaltır.

Uyumadan önce tüketilirse rahat bir uyku sağlar.

İdrar söktürücüdür.

Özellikle kilo vermek isteyenler için ödem attırıcı etkisi vardır.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

Regl döneminde oluşan ağrıları azaltır.

Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olur, oluşumunu engeller.

Prostat sorununa iyi gelir.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Bağırsak, gaz ve kabızlık sorunlarını giderir.

Romatizma ağrılarını azaltır.

Antioksidan özelliği sayesinde hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Kanı temizler, kansızlığa iyi gelir.

Karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

Kilo verdirici etkisi vardır.

Damar tıkanıklığını ve yağlanmasını önler.

Doğal ağrı kesici özelliği vardır.

Toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur.

Kalp dostudur.

Kiraz sapının yararı zararından daha çok olan bir bitkidir. Ancak bazı durumlarda zarar verici olabilir. Fazla olmamakla beraber zararları şu şekildedir;

Kan cıvıtıcı etkisi, fazla tüketimlerde zarar verebilir. Olası bir kanama durumunda kanı durdurmak güçleşebilir.

Ödem atıcı özelliği sayesinde vücut, bir anda yorgun düşebilir. Bu yüzden fazla tüketimi zarar verici olabilir.

Bunun dışında kiraz sapının bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Aşırıya kaçılmaması dahilinde güvenle tüketilebilecek bir bitkidir. Eğer ki ciddi bir rahatsızlığınız var ise bir uzmana danışarak tüketilmelidir. Böylelikle olası zarar ve yan etkilerin önüne geçilmiş olur.

Ne işe yarar?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kiraz, sapında birçok şifayı barındırır. Kiraz sapı başta bağırsaklar ve eklemler olmaz üzere vücudun hemen hemen her bölgesine fayda sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda vitamin vardır. Bunlar A,E,C ve K vitaminleridir. Özellikle 40 yaşından sonra vücutta oluşan sorun ve hastalıklarda birebir çözümdür. Regl ağrıları için 15 yaşından itibaren tüketilebilir.

Kiraz sapı nasıl tüketilmeli?

Öncelikle eğer ciddi bir rahatsızlığınız var ise bir uzmana mutlaka danışılmalıdır. Kiraz sapı çayı demlenerek tüketilen bir bitkidir. Bunun için ilk önce kiraz saplarının kurutulması gerekir. Meyvesini yediğiniz kirazın saplarını biriktirerek öncesinde bol su ile mutlaka yıkayıp temizlemelisiniz. Daha sonra güneş ışığına sık olamayacak şekilde yayarak kurutmalısınız. Kurutma işlemi için en az 2 gün beklemelisiniz. Kuruyan kiraz saplarını hava almayacak şekilde bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Kuruttuğunu kiraz sapları tüm kış boyunca da tüketebilirsiniz.

Kuru olan kiraz sapları sonrasında çayı demlenerek tüketilir. Bir bardak suya iki tutam kadar kiraz sapı atabilirsiniz. Daha sonra en az 5 en fazla 10 dakika kiraz sapları ile su kaynamalıdır. Kaynayan çay sonrasında süzülerek saplardan ayırt edilmelidir. Biraz ılıdıktan sonra tüketebilirsiniz. Günde bir bardak tüketmek yeterli olacaktır. Ayrıca tam etki sağlaması için en az 1 hafta boyunca düzenli olarak tüketilmelidir. Böylelikle etkisini tam olarak gösterecektir. Aksi taktirde faydasını göremeyebilirsiniz.





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