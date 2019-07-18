Kireçlenmede kök hücre tedavisi ağrıları azaltıyor

Prof.Dr. Polat kök hücre tedavisi ile ilgili olarak, "Kök hücre, diz eklemine olduğu gibi kalça, ayak bileği, omuz gibi eklemlerdeki bozulmalarda da uygulanabilir. Eklemlere yapılan mezenkimal kök hücre uygulaması ile ağrıda azalma, kıkırdak yıkımının durması ve kıkırdak iyileşmesi görülür" dedi.

'ERKEN EVRE KİREÇLENMELERDE ETKİLİ BİR TEDAVİ'

Kök hücre tedavisinin ortopedide birden fazla hastalığın tedavisi için kullanılabildiğini ifade eden Prof.Dr. Polat, "Kök hücre tedavisi kırık iyileşmesi, osteoartrit, kıkırdak tamiri, tendon ve menüsküs tamiri, ön çapraz bağları, sinir tamiri gibi birçok alanda kullılıyor. Ayrıca erken evre kireçlenmelerde kök hücre oldukça etkili bir tedavi yöntemi ancak ileri düzeydeki kireçlenmelerde işe yaramayabilir. Bu noktada başka tedaviler uygulamak gerekir" diye konuştu.

'AMELİYATHANE ORTAMINDA 30 DAKİKADA YAPILIYOR'

Kök hücre uygulamaları için göbek, basen yağları ya da leğen kemiğinden kan alındığını belirten Prof.Dr. Polat, "Kök hücre tedavisi ameliyathanede yapılır ve 30 dakika sürer. Hastalar aynı gün ya da bir gün sonra taburcu olabilir. İşlemden birkaç saat sonra hasta, ayağının üzerine basıp yürüyebilir" ifadelerini kullandı.

'6'NCI HAFTADAN İTİBAREN FAYDASI GÖRÜLÜYOR'

Kök hücre tedavisinin etkisinin 6’ıncı haftadan itibaren görüldüğünü ifade eden Prof.Dr. Polat sözlerini şöyle noktaladı: "Hastaya yapılan işlemin faydası hemen görülebilmektedir. Hastalar yaklaşık 2-8 hafta kadar dizde dolgunluk hissedebilir. 6’ıncı haftadan itibaren eklem kıkırdağında iyileşme başlar. Ortalama 6’ıncı ayda elde edilen fayda en üst seviyede hissedilir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki kök hücre uygulaması ile kireçlenmiş eklemlerde ağrı azalmakta, eklem hareketleri düzelmekte, kıkırdak hacmi artmaktadır. Ciddi bir yan etkisi bulunmaz."

DHA