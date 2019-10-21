Kırgın Çiçekler'in Songül'ü ticarete atıldı
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ünlenen Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı
Genç oyuncu, Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açtı.
'Çikolatacıyı çok seviyorum, üretelim o zaman dedik'
Oyunculuğa devam edeceğini söyleyen oyuncu, dükkan açma fikrini "Çikolatayı çok seviyorum. Üretelim o zaman dedik. Çikolatacı olduk." sözleriyle açıkladı.
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