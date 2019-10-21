Kırgın Çiçekler'in Songül'ü ticarete atıldı

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile ünlenen Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı

21 Ekim 2019, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü ticarete atıldı

Genç oyuncu, Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açtı.

'Çikolatacıyı çok seviyorum, üretelim o zaman dedik'

Oyunculuğa devam edeceğini söyleyen oyuncu, dükkan açma fikrini "Çikolatayı çok seviyorum. Üretelim o zaman dedik. Çikolatacı olduk." sözleriyle açıkladı.

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