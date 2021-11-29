Arkadaşa, sevgiliye, kısa ve uzun kırgınlık ile ilgili sözler burada! Kızgınlık geçse de kırılan kalp kolay kolay tamir olamıyor ve kişinin yaşadığı kırgınlık yıllar boyunca sürebiliyor. Kişi eğer en sevdikleri tarafından kırılmışsa, kalbindeki yarayı bir madalya gibi ömür boyunca göğsünün üzerinde taşıyor. Söyleyecek çok söz olsa bile çareyi susmakta buluyor. İşte, duyguları ifade eden kişinin incinen duygularını dile getiren kırgınlık sözleri…

ARKADAŞA, SEVGİLİYE, KISA VE UZUN KIRGINLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Ne kadar kırgın olsam da sana bir şey diyemiyorum.

Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi… belki de bu yüzden sildim birçok şeyi…

Her şeyin kadar değil değeri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa o kadar kırılırsın.

Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum.

Kırgınlık, anlayışınızı saran kabuğun kırılmasıdır…

Ey benim hasta gönlüm haddinden çok üzüldün dün yoksa bugün gelmez yarın ağlama değmez…

Yaşarken kıymetim bilinmemişse, dost olup kalbime girmemişse, severek yüzüme gülünmemişse. Neyleyim ölünce gözyaşını.

Her şeyi al bana beni geri ver bir şansım olsun…

Kırgınlıklar zamanın kanatlarında uçar gider…

Bunu sana yazdığımı bilmezsin, bir yabancı şarkı gibi dinlersin…

En çok sana kırılıyorum diyemediğimizden, bir tek sana kızamıyorum dediğimiz anlar vardır.

Keşke yalan söylemeseydin bana, keşke gözlerime bakarken seni seviyorum demeseydin bana! Yalancı sevgilinin yalancı gözleri!

Gittim! Şimdi bir mevsim değil, bir hayat girdi aramıza ne sen dönebilirsin artık geriye ne de ben kapıyı açabilirim sana.

Kırgınım. Kime olduğunu, neden olduğunu bilmeden… Belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese.

Ne yürek kaldı sana verecek ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek, kızgınlıklarım içimde kor oldu seni toprağa gömecek.

Kırgınlık zamanın kanatlarında uçar…

Kalp kırmak o kadar kolay ki bir hata yaparsın hemen kırılır peki ya o kırılan kalbi düzeltmek kırmak kadar kolay mıdır?

Ben, senin ilkokul yıllarında durmadan yere düşürdüğün kurşun kalem gibiyim. Dışı sapasağlam, içi paramparça!

Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel

Hiçbir sevap mutlu etmedi ki beni, seninle girdiğimiz günahlar kadar.

Kime ne emanet ettiysek ya kırdı ya da kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan Allah idi.

Canıma bekçiyim gülüşüne deli, aşkınla sarhoş oldum ayıltma beni…

Belki de dilinden bu şarkı düşmez, dilin söylese de gönlün hissetmez…

Gönül ne kadar affet dese de kırgınlık baki kalıyor bazı konularda.

Doğruları söylediğimde kırılacaksan bana, durma kırıl tuz buz ol karşımda! Ama bu sözlerimi unutma aşk emek ister kelime değil!

Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde… Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize!

Kırgınlığı engellemek için ördüğünüz duvarlarınız mutluluğunuzu engeller…

Kırıcı şeyler olabilir, onlar bunu yapar ancak sonsuza kadar üzülmen gerekmez…

Kimse dolduramaz inan yerini, bu sözler aşkımızın yemini…

Sana seni anlatamam isyan edersin aşkı tekrar istemem ziyan edersin…

Üzülmeyi ve kırılmayı sevin. Hüzün hislerinizin ve duygularınızın gelişmesinde rol oynar…

Dal istediği kadar güçlü olsun, rüzgâr istediği an kırabilecek güçtedir. Sen istediğin kadar güçsüz ol kalbimi kıracak kadar güçlü sözlerin.

Seviyorum demekle olmuyor önemli olan o sevgiyi hissettirmek ve kırmamak…

Mutlu kelimesi kırgınlık ile dengelenmemiş olsaydı anlamını kaybederdi.

Dünyanın acılarına sevinçle katılın. Kırgınlıkları iyileştiremeyiz ama neşeyle yaşamayı seçebiliriz…

Bir kere kaçar uçurtması, sonra gökyüzüne küser insan.

Affet beni bu ayrılığa nasıl sualsiz boyun eğmişiz, ellerini gözlerini silip de senden istememişim…

En tatlı şarkılarımız en üzgün sözlere sahip olanlardır…

Gururlu insanlar kendileri için kırgınlıklar üretir…

Kişi kırgınlıklara boğulmasına izin vermemeli…

Kalbimde kalbine yok bile kinim bence artık sen de herkes gibisin…

Hala önümüzde birlikte yaşlanabileceğimiz kadar uzun bir zaman var geç kalmış değiliz.

Ruhumu saran en üzücü olay kadınlara karşı olan inancımın bitmesi…

Sevincini ya da kederini kimseyle paylaşma çünkü insanlar seni üzmek için her şeyi yapar…

Kırgınlıklarla doluyum, ilk bakışta göremeyebilirsiniz ancak gözlerimin derinliklerine baktığınızda farkına varabilirsiniz…

Artık çok yoruldum sevgilim, gözyaşlarımın akmaması gözlerimin bıktığındandır…

Kırıldığım zaman akıttığım gözyaşlarım, ruhumun yaz yağmurudur…

Kırgınlıklarımın oluşturduğu hüznüm benim biçin bir çeşit savunmadır…

Serçeler toplanıp yapraklar kırıldığında yaşlı vücudum uyanır ve ağlar…

İnsanlar zevk aldıkları her şeyi parayla ödemez. Kimi zaman bedeli gözyaşlarınızla olur…

Kalbine beni kendi ellerinle aldın, şikayetçi değilim çünkü aşığım, melankolik bir mevzu aramızdaki aşk, çok alıştım kapı kitli içerde kaldım…

KIRGINLIK SÖZLERİ

Kalp kırılır yüz kere bin kere sayılmaz, bir dediğin kaç kere yerine koyulmaz, can yorulur çaresi arasan bulunmaz, bende melek değilim.

Dahi insanların büyük sevinçleri olduğunu söylerler ancak bilmezler ki o insanların sevinçlerinden çok kırgınlıkları var…

Zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey, aynı değiliz ikimiz de…

Sakın yanlış anlama, kendimi yitirmiş değilim, sadece sende kayboldum o kadar…

Öyle sevdim ki seni, beni gören herkes yerinde olmak istedi ama kimse benim yerimde olmak istemedi…

Kırgınlık iki güzel bahçe arasındaki beton duvardır…

Uzaktan görenler diyor ki; “duygusuz. Duygusuz olduğum için mi gözlerim kaç zamandır uykusuz.!

Seni o kadar çok seviyorum ki aşkım, kırgınlık olsa da aramızda, bu can sana feda bir tanem.

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla, sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni, sevgi yolunda dönme bana bir daha.

Ruhun sağlığı mizahtır, üzüntü ise onun.

Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.

Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz.

Sen benim ilk hayalim, ilk hayal kırıklığımsın.

Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ne kadar kırgın olduğumu biliyor musun?

Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.