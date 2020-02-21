Kırgızistan, Çin vatandaşları için vize kararı

Kırgızistan, koronavirüsü nedeniyle Çin vatandaşlarının vize başvurularını askıya alındığını açıkladı. Çin'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 118 ölüm ve 889 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Ülke genelinde ölü ve vaka sayısının giderek artması nedeniyle komşu ülkeler önlemler almaya devam ediyor. Son olarak Kırgızistan, Çin vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

Daha önce vize alanlar

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Nurlan Abdrakhmanov, Çin vatandaşları tarafından yapılan yeni başvuruların koronavirüsü şüphesiyle askıya alındığını açıkladı. Abdrakhmanov daha önce vize alan Çin vatandaşlarının ise Kırgızistan’a girişine izin verilmeye devam edileceğini aktardı.



