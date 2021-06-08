Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Dastan Düşekeyev, yaptığı açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Düşekeyev, iki liderin, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde ikili ve çok taraflı iş birliğinin yanı sıra güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla Kırgızistan ve Türkiye Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 5. toplantısının gerçekleştirileceğini aktaran Düşekeyev, Caparov'un, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya geleceğini söyledi.

Düşekeyev, Caparov'un, Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda iş insanlarına hitap edeceğini ve Türkiye'deki Kırgızistan vatandaşları, öğrencileri ve Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini kaydetti.

AA