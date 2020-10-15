Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa ettiğini açıkladı.

15 Ekim 2020, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırgizistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti. 

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov, cezaevinden çıkarılarak aynı gün Başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu. 

Başbakanlık binasını 5 gün boyunca ablukada tutan Caparov destekçileri, parlamentodan Caparov'un Başbakanlığını onaylamasını talep edilmişti. Ceenbekov, Caparov'un hükümet yapısı ve programının onaylanması için kendisine gönderdiği kararnameyi veto etmişti.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'de ev sahibi olan Suudilere baskı