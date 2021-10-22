Dünya Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak

Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak

Dünya

Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirdi.

22 Ekim 2021, Cuma 01:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

AA

İlgili Haberler
Ve görüntüler yayınlandı! AKSUNGUR SİHA teslim edildi…Hollanda medyası Türk SİHA’larını yazdı! Çatışmanın seyrini değiştirdi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim' çağrısı