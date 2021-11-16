Kırık camda yürüyen şampiyonlar: Serena ve Venus Williams

Serena (40) ve Venus Williams (41) kardeşlerin başarı öyküsü film oldu. Ancak sanıldığı gibi başrolde iki tenis yıldızı yok. ‘King Richard’ isimli film, babaları Richard Williams’ın (79) üzerine odaklanıyor. Çünkü iki yıldızı da tenisle tanıştıran kişi babaları. Gençlik antrenörleri Rick Macci (66), Williams ailesinin tenis imparatorluğunu anlattı:

Güvenlik görevlisi olan Richard, bir tenisçinin üç günde 40 bin dolar kazandığını öğrenince kızlarını tenisçi yapmaya karar verdi.

Tenis kasetleri alıp izlemeye, kitaplarını okumaya başladı.

Daha sonra 78 sayfalık bir kariyer planı çıkarıp üç ve dört yaşındaki kızlarına tenis öğretmek için harekete geçti.

Eşi Oracene (69) hemşireydi. İyi bir semtte oturabilirlerdi. Ama Richard ailesiyle California’nın suç mahallesi Compton’a taşıdı. Burada iki küçük kız, çetelerin silahlı çatışmalarına şahit oluyordu. Babaları, psikolojik olarak güçlenmelerini amaçlıyordu.

Richard, bazen kortun kenarlarını cam kırıklarıyla dolduruyordu. Kızlarının topu çıkarmak için çizgiyi aşmaması için bu yöntemi uyguluyordu.

Richard mahalle kortunun yakınındaki uyuşturucu satıcılarını uzaklaştırmak isterken dayak da yemişti.

Bazen yorucu antrenmanlardan yorgun düştüğü için okula gidemeyen Williams kardeşler için komşuları aileyi sosyal güvenlik kurumlarına ihbar ediyordu. Ama iki kardeş de okulda tüm dersleri başarıyla geçti.

Bir keresinde de kızları çukurlu kortta uzun süre çalıştırdığı için sosyal güvenlik görevlileri antrenmanı basmıştı.

Serena ve Venus Williams, bu hafta sonu filmlerinin galasına aileleriyle katıldı.

Serena Williams’ın 23 Grand Slam şampiyonluğu var. Serveti 250 milyon dolar. Venus Williams, 7 kez Grand Slam şampiyonu oldu. 5 olimpiyat madalyası var. Serveti 100 milyon dolar. Serena Williams ve Venus Williams, çift kadınlarda üç altın olimpiyat madalyası kazandı. Rick Macci, iki yıldızın gelecek vadettiğini görünce tüm parasını aileye harcamış. Florida’da ev tutmuş ve dört yıl masraflarını karşılamış.

Filmde Richard Williams’ı Will Smith canlandırıyor.