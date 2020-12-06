Türkiye Kırıkkale Üniversitesi 122 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi 122 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi 122 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 122 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi.

06 Aralık 2020, Pazar 17:14 Son Güncelleme:
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Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır" denildi.

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