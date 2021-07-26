Türkiye Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alacak

Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü sağlık personeli alacağını duyurdu.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır."açıklaması yapıldı.

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