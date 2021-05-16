Türkiye Kırıkkale'de fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kırıkkale'de fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Türkiye

Kırıkkale'de fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kırıkkale'de ikindi vakti ilk olarak toz fırtınası oluştu, ardından devam eden şiddetli fırtına nedeniyle Kaletepe Mahallesi'nde bir inşaatın çatısı uçtu.

16 Mayıs 2021, Pazar 22:43 Son Güncelleme:
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Uçan çatı, sokaktaki bazı ev ve araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı. Evi zarar gören vatandaşlardan Dönüş Onuş, AA muhabirine, fırtına çıkınca çatının uçtuğunu söyledi.

İlk başta kendi evlerinin çatısının uçtuğunu zannettiklerini anlatan Onuş, "Baktığımızda bir inşaatın çatısı uçmuş. Evimizde ve arabamda zarar var. Her şey bir anda oldu." dedi.

Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu.

Kent merkezindeki bazı bölgelerde ise ağaçlar devrildi.

Millet Bulvarı'nda bulunan bir reklam tabelası da şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü.

Polis ekiplerince bulvarın trafiğe kapatılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi ekipleri, vinç yardımıyla tabelayı sökmek için çalışma başlattı.

AA

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