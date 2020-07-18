Türkiye Kırıkkale'de, kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de, kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Kırıkkale'de, kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'nin Babaeski ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilde bulunan Nebiye Gencal (42) ile kızı Zeynep Suda Gencal (8) hayatını kaybetti, sürücü kadın ile 4 çocuk yaralandı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 17:12 Son Güncelleme:
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 Kaza, Babaeski'nin Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Necibe Kuru Karateke'nin (43) kullandığı 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş.'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Nebiye Gencal ile kızı Zeynep Suda Gencal, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karateke ile Alanur Fatma Karateke (7), Ahmed Talha Karateke (6), Meryem Betül Gencal (5) ve Fatma Begüm Gencal (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından da durumu ağır olan Meryem Betül Gencal İstanbul'a, diğer yaralılar Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kamyonet sürücüsü M.S.Ş.'yi gözaltına aldı.


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