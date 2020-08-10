Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
Kırıkkale Valiliği, corona virüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
AA
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