Türkiye Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Türkiye

Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Kırıkkale Valiliği, corona virüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.

AA


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