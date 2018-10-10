Kırıkkale'de zihinsel engelli genç 6 gündür kayıp

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde zihinsel engelli bir gençten 6 gündür haber alınamıyor.

10 Ekim 2018, Çarşamba 10:48
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24 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Turhan, 10 gün önce Sulakyurt ilçesine bağlı Yeni Öz Mahallesi'ndeki dedesi Feyyaz Tekin’in evine geldi. Bir süre burada dedesiyle kalan Turhan, 5 Ekim Cuma günü öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Turhan için İlçe Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatılarak arama ekipleri oluşturuldu. AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. İlçeye bağlı 26 köy muhtarlıklarına da haber verildi. Drone da kullanan ekipler, ilçe merkezine yakın ekili arazilerde, bağ evlerinde ve çarşı merkezinde arama yaptı. 

Kendisine bir türlü ulaşılamayan zihinsel engelli Ahmet Turhan'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. 

İHA

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