Kırılan rujunuzu atmak yerine tamir edin!

Kimi zaman aceleden çok fazla açarak kimi zaman da yere düşürerek sevdiğiniz rujları siz de kırmışsınızdır. Üzülmeyin; böyle durumlarda rujunuzu atmaya gerek yok. Birkaç basit hamleyle kırılmış rujunuzu onarıp eskisi gibi kullanmanın yolları sizin için burada...

Basit birkaç adımda rujunuzu kolayca tamir edebilirsiniz.

Önce ruju sonuna kadar açın.

Sonraki adımda kırılan parçayı kırıldığı noktaya yaklaştırın.

Sonra bir çakmakla ruju ısıtın. Çakmak yerine saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz.

Rujun önce alt sonra kırık parçasını ısıtın, sıralama bu şekilde olmalı.

Kırık parçayı birleştirdikten sonra kenarlarını kürdan yardımıyla düzeltip şekil verebilirsiniz.

Bu işlemleri sırasıyla tamamladıktan sonra bir gece buzdolabında bekletip sertleşmesini sağlayın.

Rujunuz artık ilk günkü gibi yepyeni bir şekilde kullanmaya hazır!











