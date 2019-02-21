Kırılan rujunuzu atmak yerine tamir edin!

Hem beğendiğimiz bir renk olacak hem de tenimize yakışacak! Doğru ruju bulmak zor bir süreç; kadınlar bunu iyi anlar. Peki ya en sevdiğiniz ruj kırılırsa? Hemen çöpe mi atasınız? Gelin rujlarımızı çöpe gitmekten kurtaralım...

21 Şubat 2019, Perşembe 09:02
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Kırılan rujunuzu atmak yerine tamir edin!

Kimi zaman aceleden çok fazla açarak kimi zaman da yere düşürerek sevdiğiniz rujları siz de kırmışsınızdır. Üzülmeyin; böyle durumlarda rujunuzu atmaya gerek yok. Birkaç basit hamleyle kırılmış rujunuzu onarıp eskisi gibi kullanmanın yolları sizin için burada... 

Basit birkaç adımda rujunuzu kolayca tamir edebilirsiniz.

  • Önce ruju sonuna kadar açın.
  • Sonraki adımda kırılan parçayı kırıldığı noktaya yaklaştırın.
  • Sonra bir çakmakla ruju ısıtın. Çakmak yerine saç kurutma makinesi de kullanabilirsiniz.
  • Rujun önce alt sonra kırık parçasını ısıtın, sıralama bu şekilde olmalı.

  • Kırık parçayı birleştirdikten sonra kenarlarını kürdan yardımıyla düzeltip şekil verebilirsiniz.
  • Bu işlemleri sırasıyla tamamladıktan sonra bir gece buzdolabında bekletip sertleşmesini sağlayın.

Rujunuz artık ilk günkü gibi yepyeni bir şekilde kullanmaya hazır!




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