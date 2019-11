Kırılgan tırnaklar için ipuçları ve maske tarifleri

Öncelikle tırnağınızın kırlmasının birçok nedeni olabilir. Ama temel nedenleri bellidir.1-Boyama ürünleri, kimyasal ürünler, reçina ve çözücüler gibi dıș etkiler.2-Su ile sık sık temas3-Düșük kaliteli tırnak cila kullanımı4-Tırnağı törpüleme șekli5-Tırnaklardaki beyaz lekeler nedeniyle travmatik etkiler görülebilir.1-Ev ișleri yaparken her zaman eldiven giyin.Direk ellerinizle kir temizleme gibi șeyler yapmayın.2- El ve tırnak kremleri kullanın.Kıș aylarında nemlendirici özelliği olan yaz aylarında ise güneșten koruyan fonksiyonları olan kremleri kullanın.3-Su ile temas eden herhangi bir iș yaptıktan sonra besleyici krem kullanın.Her zaman elinizin altında olan kremleri muhafaza edin. Eğer sık sık formaldehit içeren bir tırnak cilası kullanırsanız tırnaklar daha güçlü olur.4-Günlük balık ,et ,sebze meyve tüketerek gerekli vitaminleri alın.: 7 ve 10 gün süreyle tırnaklarınıza deniz tuzu banyosu yaptırabilirsiniz.Bu kırılgan tırnaklar için ideal bir yöntemdir. Bunun için tek yemek kașığı deniz tuzu kullanmanız yeterlidir.iyotlu sıcak su ile deniz suyunu karıștırın.Ellerinizi 20 dakika boyunca bu karıșımın içinde tutun.Deniz tuzunun yerine kabartma tozu da kullanabilirsiniz.Bazı uzmanlar tırnaklar için sihirli formül olan çayı önerir.Bu tedavi için ısırgan, capsella, 1 gri kızılağaç kökü,2 adet ayrık otu,3 adette mürver çiçekleri gerekir.Bunların üzerine 1 bardak kaynar su dökün.bu karıșımı 8 saat boyunca tırnaklarınızda tutun.Çeyrek fincan Ayçiçek yağı alın ona 3,4 damla iyot ekleyin.Yaklașık 20 dakika boyunca bu karıșımı tırnaklarınızda bekletin.Bu 12-15 gün boyunca tekrar edilmelidir.Bu her zaman için tırnak yüzeyini geliștirmek için çok yararlıdır.Ayrıca bu karıșıma bir kaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.Bal mumunun tırnakların durumunu iyileștirme özelliği vardır.Bu tedavi için hașlanmıș rendelenmiș yumurta sarısı ve șeftali yağı ekleyin.Daha sonra bal mumunu ekleyin.Yoğun bir krem kıvamını aldırın.Eldiven kullanarak tırnaklarınıza masaj yapın1-Tırnaklarınızı yumușatmak için 5 dakika boyunca ılık suda bekletin.Özel bir araç ile tırnak etlerinizi kesin.2-Limon suyunun iç tarafı tırnakları parlatmak için yararlıdır.3-Tırnak altındaki kirleri temizlemek için sabun kullanın.4-Aseton içermeyen oje sökücüleri kullanın.5-Tırnak bakım araçlarınızı güvenli olanlardan seçin.6-Tırnak için bazı nemlendirici ve canlandırıcı özelliği olan nemlendirici kremler ve vernikler kullanın.7-Tırnağı oval ve kare formlar ile kesmek daha az kırılgan olmasını sağlayacaktır.8-Tırnak tohumlama günümüzde tırnak durumunu iyileștirmek için çok popüler bir tedavidir. 9-15 ml zeytinyağı, A vitamini iyot ve limon suyu yağ çözeltisini 2 damla olarak hazırlayın.Bu karıșımı tırnaklarınızda 20 dakika tutun.