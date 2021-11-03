Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, 9 Ağustos 2021'de Ankara Çankaya'daki ofisinde ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede olayın intihar olduğu yönünde bilgiler elde edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taş'ın öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturma başlattı. Savcılık, olayla ilgili elde edilen deliller ile Taş'ın otopsi bulguların tamamını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Taş'ın, iple asılma sonucu yaşamını yitirdiği, olayla ilgili cinayet şüphesinin tespit edilemediği yer aldı. Raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık Taş'ın intihar ettiğine kanaat getirerek, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)