Kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Kırmızı domates reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Yedikçe yiyesiniz gelecek bir tarif ile karşınızdayız. Manisa'nın kırımızı domates reçeli tarifi hafızalara kazınan enfes bir lezzet. Peki, kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kırımızı domates reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
11 Ekim 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Birçok kişinin damak tadına uyan kırmızı domates reçeli tarifi, evde kolaylıkla yapılan bilen nefis bir lezzet. PEki, kırmızı domates reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kırmızı domates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KIRMIZI DOMATES REÇELİ TARİFİ
Kırmızı domates reçeli malzemeler
- 2 kilogram domates
- 1,5 kilogram toz şeker
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 1 çay kaşığı vanilya
- Sönmemiş kireç
KIRIMIZI DOMATES REÇELİ YAPILIŞI
Kireci 3-4 litre suyun içine koyup dibe çökene kadar bekleyin. Ardından suyu bulandırmadan üstten alıp başka bir kaseye domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Parmak gibi ince uzun doğrayın ve kireç suyuna yatırın. Domatesler kireçte dinlerken şekeri 1 litre suda eritip kaynatın. Domatesleri süzüp yıkadıktan sonra kaynayan şuruba ekleyin. Kıvamı koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Ocaktan almaya yakın içine limon tuzunu ve vanilyayı ilave edin. Şişelere koyup ağzını sıkıca kapatın.