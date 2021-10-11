Birçok kişinin damak tadına uyan kırmızı domates reçeli tarifi, evde kolaylıkla yapılan bilen nefis bir lezzet. PEki, kırmızı domates reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kırmızı domates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KIRMIZI DOMATES REÇELİ TARİFİ

Kırmızı domates reçeli malzemeler

2 kilogram domates

1,5 kilogram toz şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı vanilya

Sönmemiş kireç

KIRIMIZI DOMATES REÇELİ YAPILIŞI

Kireci 3-4 litre suyun içine koyup dibe çökene kadar bekleyin. Ardından suyu bulandırmadan üstten alıp başka bir kaseye domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Parmak gibi ince uzun doğrayın ve kireç suyuna yatırın. Domatesler kireçte dinlerken şekeri 1 litre suda eritip kaynatın. Domatesleri süzüp yıkadıktan sonra kaynayan şuruba ekleyin. Kıvamı koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Ocaktan almaya yakın içine limon tuzunu ve vanilyayı ilave edin. Şişelere koyup ağzını sıkıca kapatın.



