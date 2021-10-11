Yemek Kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Kırmızı domates reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Kırmızı domates reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Kırmızı domates reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Kırmızı domates reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yedikçe yiyesiniz gelecek bir tarif ile karşınızdayız. Manisa'nın kırımızı domates reçeli tarifi hafızalara kazınan enfes bir lezzet. Peki, kırımızı domates reçeli nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kırımızı domates reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Ekim 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birçok kişinin damak tadına uyan kırmızı domates reçeli tarifi, evde kolaylıkla yapılan bilen nefis bir lezzet. PEki, kırmızı domates reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kırmızı domates tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KIRMIZI DOMATES REÇELİ TARİFİ

Kırmızı domates reçeli malzemeler

  • 2 kilogram domates
  • 1,5 kilogram toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • Sönmemiş kireç

KIRIMIZI DOMATES REÇELİ YAPILIŞI

Kireci 3-4 litre suyun içine koyup dibe çökene kadar bekleyin. Ardından suyu bulandırmadan üstten alıp başka bir kaseye domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Parmak gibi ince uzun doğrayın ve kireç suyuna yatırın. Domatesler kireçte dinlerken şekeri 1 litre suda eritip kaynatın. Domatesleri süzüp yıkadıktan sonra kaynayan şuruba ekleyin. Kıvamı koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Ocaktan almaya yakın içine limon tuzunu ve vanilyayı ilave edin. Şişelere koyup ağzını sıkıca kapatın.

İlgili Haberler
Pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıSüt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Kuzeyin Roma'sı: Kiev
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Boğaz'ın yanı başında gastronomi deneyimi
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Ekim 2021)