Tavukla yapabileceğiniz en lezzetli yemeklerden birisi de kırmızı püreli tavuk bonfile tarifi. Peki, kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kırmızı püreli tavuk bonfile tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

KIRIMIZI PÜRELİ TAVUK BONFİLE TARİFİ

Kırımızı püreli tavuk bonfile malzemeler

3 adet tavuk göğsü

13 adet arpacık soğan

Tuz

3 patates

2 adet kırmızı kapya biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Mantar

Sarımsak

Tereyağı

Mısır unu

Karabiber

Soğan

Et suyu

KIRMIZI PÜRELİ TAVUK BONFİLE YAPILIŞI

Patatesler suda haşlamaya bırakılır. Ardından sote için sıvı yağ tavaya ilave ediniz. Sıvı yağ kızdıktan sonra doğradığınız biberleri atıp iyice kavurun. Ardından tavukları tavaya atın ve yayın. Alt tarafı renk değiştirinceye kadar karıştırma işlemi yapmayın. Alt tarafı renk değiştirdiğinde diğer tarafına da aynı işlemi uygulayın. Tavuğun tamamı renk değiştirdiğinde rendelenmiş domatesleri atıp tavanın ağzını kapayın. Haşlanmış patatesleri tencereden alıp kabuklarını soyun. Soyulmuş patatesleri tekrar tencereye atıp en kısık ateş seviyesinde ezmeye başlayın. Ezilen patateslere toplamda 2 bardak olmak üzere 1'er bardak sütleri yavaş yavaş ekleyip ezme işlemine devam edin. Sütlerin ardından margarini de atıp ocağın altını kapatın. Margarini iyice yedirdikten sonra püreyi tabağa alın. Ardından tavuğu pürenin üst bölgesine yayıp servis edebilirsiniz.



