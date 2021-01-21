Kırkkilit otunun faydaları nelerdir?

Kırkkilit otu hafif üriner bozukluklar üzerindeki etkisinden dolayı EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından tanınmaktadır. Böbreklerin bu müttefiki özellikle idrar taşları, renal kolik ve sistit tedavisinde etkilidir ve idrar akışını artırarak etki eder.

İçerdiği silika, bağ dokularının onarımını destekler ve ödemlerin emilmesi için gerekli olan homeostatik, antiinflamatuar etkilerini verir.

Kalsiyumun kemiklere sabitlenmesini teşvik ederek kırılgan kemiklerin sağlamlaştırılmasına, kırılmaların onarılmasına, kıkırdağın korunmasına ve hatta osteoartrit ve osteoporoz semptomlarının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Kırılgan tırnakları ve zayıflamış saçları güçlendirmek için geleneksel şekilde kullanılır.

Cildin daha iyi iyileşmesine yardımcı olan bir bitkidir, diye vurgulanıyor. İyileşmenin uzun sürmesi, özellikle de venöz rahatsızlıkları olan yaralarda paha biçilmezdir.

Kırkkilit otunun zararları nelerdir?

Bir tarla kırkkilit otu tedavisi, hafif sindirim bozukluklarına veya seboreik dermatite (yağlı cilt, sivilce) neden olabilir. Aşırı miktarlarda bitkide az miktarda tiaminaz (tiamin parçalanma enzimi) bulunması nedeniyle vitamin B1 (tiamin) eksikliğine neden olabilir.

12 yaşın altındaki çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar, bitkide düşük nikotin varlığı nedeniyle tarla at kuyruğu tedavisine başlamaktan kaçınmalıdır.

Kırkkilit otu, idrar hacmini artırma eğilimindedir, aşırı potasyum sızıntısının nedeni olabilir ve bu da bazı ilaçların toksisitesini artırabilir. Kalp ritim bozukluklarını iyileştirmek için müshil, idrar söktürücü veya belirli tedaviler alan kişiler özellikle dikkatli olmalı ve doktorlarından tavsiye almalıdır.

Kirkkilit otunun yararları nelerdir?

İdrar söktürücü etkileri nedeniyle, benzer özelliklere sahip bir ilaç veya başka bir bitki alırken de dikkatli kullanılmalıdır. Önemli bir potasyum kaybına neden olabilir ve kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar (dijitalis) ve bunları tedavi etmek için kullanılan bazı psikotrop ilaçlar gibi benzer etkiye sahip bir ilaç kullanıyorsanız kullanımından kaçınılmalıdır.

Küçük sindirim bozuklukları, alerjik dermatit (sivilce) ve daha nadiren aşırı tüketim durumunda B1 vitamini eksikliği aşırı tüketimde ortaya çıkar. B1 vitaminini yok eder, bu yüzden onu kısa bir süre içinde almalısınız veya uzun vadeli bir tedaviye ihtiyacınız varsa, o zaman kendinizi B1 ile takviye etmeyi düşünün.

Kırkkilit otu nasıl tüketilir?

Hangi dozajın değişeceğine bağlı olarak çeşitli şekillerde tüketilebilir. Kaynatma sırasında, yaklaşık on beş dakika boyunca 150 ml kaynar suda demlenecek 2 g hava parçası kullanılabilir. Bu bitki çayı, idrar rahatsızlıklarını gidermek için günde üç kez içilebilir veya hatta yara iyileşmesine yardımcı olmak için kompres olarak uygulanabilir.

Ayrıca şiddetli kalp veya böbrek yetmezliği durumlarında ve önlem olarak hamile veya emziren kadınlarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir. Diğer bitkilerden çok farklı olarak kırkkilit otu büyük bir ilgi alanına sahiptir ve günümüzde kemik konsolidasyonu, kıkırdak sağlığı ve cilt bakımı ile ünlüdür. Silika bakımından zengin ve kollajen sağlayıcısı, aynı zamanda damar sağlığı için tercih edilen bir müttefiktir.

Kışın sonundan itibaren yaklaşık 15 cm sarımsı kahverenginin verimli gövdeleri ortaya çıkar. Kalın ve biraz etlidirler, üstlerinde üreme tozu içeren kırmızımsı bir sporangia sivri uçları bulunur. Son zamanlarda iki büyük çalışmanın hatırlattığı gibi, çok miktarda kalsiyum tüketmek sadece kemik kırığı riskine karşı korumada başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda kemik kırığı riskini de artırabilir.





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