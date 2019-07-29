Kırklareli için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde Kırklareli’nin merkez ve kuzey ilçeleri Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar’da etkili olacağı aktarıldı.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Açıklamada, yerel kuvveti 20-40 kilogram/metrekare olabilecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL (AA)