Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürütülen çalışmada, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte yardım ve yataklık etmek", "kasten yaralama", "gasp", "tehdit", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlarla tehdit ve hakaret", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" gibi 15 ayrı suça karıştıkları iddiasıyla Kırklareli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 26 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda N.G.'nin elebaşı olduğu örgüte üye olduğu iddia edilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının kumar oynadıkları mekanlarda yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin işlettikleri bar ve pavyon gibi eğlence mekanlarında çalıştırdıkları yabancı uyruklu kadınlar vasıtası ile mekana gelen müşterilere yüklü miktarda hesap çıkarttıkları, hesabı ödemeyen, ödemek istemeyen ya da ödeyemeyen müşterileri tehdit ettikleri ve zorla otomatik para çekme makinelerinden para çektirdikleri tespit edildi.

BEYZBOL SOPASI, KILIÇ, KADIN BAŞLI HEYKEL

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, biri kurusıkı 6 silah, 79 mermi, kılıç, 5 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde, kadın başlı heykel, bir şüpheli adına düzenlenmiş polis haberleri gazetesi kartı, polis şapkası, tahta cop, oyun kağıtları, oyun pulları, kumar hesaplarının tutulduğu defter, 3 senet ele geçirildi. Evde 2 de yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



