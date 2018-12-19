Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği

duyuruldu.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

SAKARYA'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.

Kaynarca’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı.

5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynarca Kaymakamlığı, ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan ve taşımalı eğitimin olduğu 5 okulda eğitime 1 günlük ara verilmesine karar verdi.

Bölgelerde sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, ailelerine bilgi verildikten sonra evlerine gönderildi. Bölgede şiddetli yağış devam ederken AFAD ve acil kurtarma ekipleri olası bir felaket anında müdahale için hazır bekliyor.

KEŞAN’DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde kar yağışı sonrası buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi. Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20.12.2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. Öte yandan Keşan’da kar yağışı etkisini kaybederken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle ana arterlerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor.







