Türkiye Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Kırklareli Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

22 Ekim 2021, Cuma 16:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır” alınacaktır açıklaması yapıldı.

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