Kırklareli Üniversitesi 15 sürekli işçi alacak! İşte başvuru detayları
Kırklareli Üniversitesi rektörlüğü 15 sürekli işçi alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 10 sürekli işçi alacağını açıklayan Kırklareli Üniversitesi'nin başvuru şartları ve detayları şöyle.
17 Mayıs 2020, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Kırklareli Üniversitesi, 15 sürekli işçi alacağını duyurdu. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.
15 temizlik görevlisi, 11 tanesi normal statüdeki işçi, 2 tanesi engelli kontenjanından, 1 tanesi ise terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralananlar veya hükümlü kontejanından alınacak.
Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak. Başvurular 16 Mayıs'ta başladı ve son tarihi 20 Mayıs.