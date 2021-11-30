Türkiye Kırklareli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kırklareli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

30 Kasım 2021, Salı 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Adam gibi
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi alacak