Kırklareli’de başpehlivanlığı kazanan isim belli oldu

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince Büyükmandıra Şehir Stadı’nda yapılan güreşlerde 350 sporcu mücadele etti.

Finalde Furkan Durmuş Altın ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ali Gürbüz’e kupasını verdi. Güreşlerde Orhan Okulu ve İsmail Balaban da mücadele etti. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, ilçenin pehlivanlar diyarı olduğunu, etkinliğin de 94 yıldır düzenlendiğini söyledi.

AA