Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi olan Ahmet Şefik Çeşmecioğlu (23), kaldığı pansiyonda kalp krizi geçirdi.

Arkadaşlarının durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeşmecioğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çeşmecioğlu, bir süredir ritm bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü ve dün gecede cep telefonuyla Google üzerinden kalp krizi ile ilgili bilgilere baktığı tespit edildi.

Çeşmecioğlu'nun cenazesi ailesi tarafından devlet hastanesi morgundan alınarak memleketi Bolu'ya götürüldü.