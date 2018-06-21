Kırklareli’nde servis minibüsü ile askeri araç çarpıştı

Kaza, Kırklareli’nin merkez ilçesine bağlı Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. hakimiyetindeki 39 EN 238 plakalı minibüs, askeri araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y. minibüsün içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü M.Y. ile birlikte minibüste bulunan S.C, E.G. ve askeri araçta bulunan askeri personel M.İ. ile M.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA



