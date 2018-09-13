Hakan Güzelyel (24) idaresindeki 39 DH 888 plakalı otomobille Muammer Koca (75) yönetimindeki 39 DT 865 plakalı otomobil Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler Güzelyel ve Koca ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Recep İlke Peran (22) Sülbiye Koca (77) yaşamını yitirdi.

Kanser hastası olan Muammer ve Sülbiye Koca çiftinin tedavileri için Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi.

Kazada otomobillerde sıkışarak yaşamlarını yitirenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Edirne-Kırklareli yolu ise bir süre trafiğe kapandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

AA