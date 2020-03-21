Türkiye Kırklareli'ndeki yurtta karantina başladı

Kırklareli'ndeki yurtta karantina başladı

Türkiye

Kırklareli'ndeki yurtta karantina başladı

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcular corona virüs tedbirleri kapsamında Kırklareli'ndeki yurtlara yerleştirildi.

21 Mart 2020, Cumartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip corona virüs salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurdun çevresinde önlem alındı

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. Polis ekipleri, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye görevliler dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.

AA

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