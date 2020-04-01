Türkiye Kırklareli'nin ilk corona virüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

Kırklareli'nin ilk corona virüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

Türkiye

Kırklareli'nin ilk corona virüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

Kırklareli'de, corona virüse yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane personeli, Selin Telo'yu alkışlarla uğurladı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Kırklareli Valiliği, kentte ilk corona virüs hastası olan UMKE personeli Selin Telo'nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiğini açıkladı. Coronavirüs testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı'nda sürdüren Vali Osman Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce corona virüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti.

''İlk vakamız taburcu oldu''

Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, "İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk corona virüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi.

DHA

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