Kırkpınar Başpehlivanları Listesi Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 658’incisi başladı. Sporseverler internette Kırkpınar Başpehlivanları listesini merak ediyor. İşte Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana başpehlivanlar ve ağalar…