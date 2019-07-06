Kırkpınar Başpehlivanları Listesi
Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 658’incisi başladı. Sporseverler internette Kırkpınar Başpehlivanları listesini merak ediyor. İşte Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana başpehlivanlar ve ağalar…
Kendine has ritüelleriyle 658 yıllık bitmeyen güreşin efsanesi Kırkpınar, gelenekleriyle mirası geleceğe taşımayı sürdürüyor. Kırkpınar yağlı güreşleri dün başladı. Bugün ve yarın yapılacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarının listesi…
CUMHURİYET DÖNEMİ BAŞPEHLİVANLAR
1- Arnavut Benli Abdullah-(1924)
2- Geçkinlili Yusuf Pehlivan-(1925)
3- Edirne Çömlek köylü Kara Emin-(1926)
4- Manisalı Rıfat Güreşen-(1927)
5- Gostivarlı Mülâyim Pehlivan (Acar)-(1928)
6- Gostivarlı Mülayim Pehlivan-(1929)
7- Kara Ali Acar-(1930)
8- Edirneli Himmet Pehlivan-Çoban Mehmet (1931)
9- Kara Ali Acar –(1932)
10- Hüseyin Alkaya –(1933)
11- Gostivarlı Mülayim Pehlivan ile Hüseyin Alkaya-(1934)
12- Hüseyin Alkaya-(1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942)
13- Kozpınarlı İbrahim-(1943)
14- Süleyman Ertaş-(1944)
15- Babaeskili İbrahim Erdi-(1945)
16- Sındırgılı Şerif Ünal-(1946)
17- İsmail Çolak - Süleyman Ertaş-(1947)
18- Babaeskili Mustafa Yenici-(1948)
19- Sındırgılı Şerif Ünal-(1949)
20- Süleyman Ertaş-(1950)
21- İrfan Atan-(1951)
22- Tarzan Mehmet-(1952)
23- İrfan Atan-(1953)
24- İbrahim Karabacak-(1954)
25- İrfan Atan-(1955)
26- İbrahim Karabacak-(1956)
27- Hasan Acar-(1957)
28- Adil Atan-(1958)
29- İbrahim Karabacak-(1959-1960)
30- Mehmet Ali Yağcı-(1961)
31- Mehmet Ali Yağcı ile Ali Çelik (1962)
32- Sezai Kanmaz-(1963)
33- Mehmet Ali Yağcı-(1964)
34- Ali Çelik-(1965)
35- Ordulu Mustafa Bük-(1966-1967-1968) Altın Kemer
36- Babaeskili Nazmi Uzun-(1969)
37- Ali Çelik ile Aydın Demir-(1970)
38- Hasan Şahin-(1971)
39- Mustafa Yıldız-(1972)
40- Davut Yılmaz-(1973)
41- Ali Çelik-(1974)
42- Güreşler Belediye tarafından iptal edilmiştir.(1975)
43- Aydın Demir-(1976-1977-1978)-Altın Kemer
44- Sabri Acar-(1979)
45- Mehmet Güçlü-(1980)
46- Mustafa Yıldız-(1981)
47- Hüseyin Çokal-(1982-1983-1984)-Altın Kemer
48- Sabri Acar-(1985)
49- İbrahim Gümüş-(1986)
50- Recep Kılıç-(1987)
51- Recep Gürbüz-(1988)
52- Saffet Kayalı-(1989)
53- Ahmet Taşçı-(1990-1991-1992-1993) Altın Kemer
54- Cengiz Elbeye –(1994)
55- Ahmet Taşçı-(1995-1996-1997)-Altın Kemer
56- Cengiz Elbeye-(1998)
57- Ahmet Taşçı-(1999)
58- Vedat Ergin-(2000-2001)
59- Hasan Tuna-(2002)
60- Kenan Şimşek-(2003)
61- Recep Kara-(2004)
62- Şaban Yılmaz-(2005)
63- Osman Aynur-(2006)
64- Recep Kara-(2007-2008)
65- Mehmet Yeşilyeşil-(2009-2010)
66- Ali Gürbüz-(2011-2012)
67- İsmail Balaban-(2013)
68- Fatih Atlı- (2014)
69- Orhan Okulu- (2015)
70- Recep KARA- (2016)
71- İsmail Balaban (2017)
72- Orhan Okulu- (2018)
CUMHURİYET DÖNEMİ KIRKPINAR AĞALARI
1- Murat Şener-1950-1951-1952)
2- İbrahim Bildik-(1953)
3- Yaşar Yardımcı-(1954)
4- Mehmet Çardaktan-(1955)
5- Ahmet Merter-(1956)
6- Hüseyin Özakıncı-(1957)
7- Nurettin Manyas-(1958)
8- Ahmet Merter-(1959)
9- Salim Doğramacı-(1960)
10- Hilmi Atakan-(1961)
11- Muhittin Ağaoğulları-(1962)
12- Ali Rıza Keleş-(1963)
13- Hasan Vatan-(1964)
14- Mehmet Hakkı Meriç-(1965)
15- Gazanfer Bilge-(1966-1967)
16- Süleyman Şahin-(1968)
17- Muzaffer Bilge-(1969)[1]
18- Celal Hacı Eyüpoğlu-(1970)
19- Doğan Görkey-(1971)
20- Hamit Kaplan-(1972)
21- Şevki Alan-(1973)
22- Zülküf Karabulut-(1974-1975-1976)
23- Fethi Atan-(1977)
24- Sebahattin Tekcan-(1978)
25- Süleyman Özmercan-(1979)
26- Cemal Pul-(1980)
27- Mehmet İriş-(1981)
28- Ali Ayağ-(1982-1983)
29- Mustafa Bilgin-(1984-1985)
30- Halil Kılıçoğlu-(1986)
31- Hasbi Menteşoğlu-(1987)
32- İbrahim Çayla-(1988)
33- Kemal Özkan-(1989)
34- Murat Köse-(1990)
35- Alper Yazoğlu-(1991-1992-1993)- Altın Kemer
36- Oğuzhan Bilgin-(1994)
37- Hüseyin Şahin-(1995-1996-1997)-Altın Kemer
38- Mustafa Şahin-(1998)[2]
39- Ayhan Sezer-(1999)
40- Emin Doğansoy-(2000)
41- Murat Saruhan-(2001)[3]
42- Mehmet Sait Yavuz-(2002)
43- Necdet Çakır-(2003)
44- Mustafa Altunhan-(2004)
45- Adem Tüysüz-(2005-2006-2007)- Altın Kemer
46- Mehmet Cadıl-(2008)
47- Seyfettin Selim-(2009-2010-2011-2012-2013)- Altın Kemer
48- Süleyman Mecek-(2014)
49- Seyfettin Selim- (2015-2016-2017-2018)