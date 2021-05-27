Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi." denildi.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu belirtilerek, "Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.

AA