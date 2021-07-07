Türk milletinin en köklü spor geleneğinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Geçen bir buçuk yıllık sürenin ardından ise, başpehlivanlık ödülü artırılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için artık gün sayılıyor. İşte, 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında merak edilen soruların yanıtları…

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl 660.’sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Erler meydana ilk olarak 9 Temmuz Cuma günü çıkarken, başpehlivanlık müsabakaları 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLÜ NE KADAR?

2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivana 60 bin TL, ikinciye 38 bin TL, üçüncüye de 20 bin TL verilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE SEYİRCİ OLACAK MI?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek. Alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tribünlerden koltuklar söküldü. Bununla birlikte, herkesi alana almak mümkün olmasa da güreşler televizyon ekranlarından yayınlanarak güreş severlerin müsabakaları izlemeleri sağlanacak.