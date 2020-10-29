Kirletici parçacıklar plasenteya ulaşıyor

Science of The Total Environment bülteninde yayımlanan araştırmaya göre solunum yoluyla vücuda giren kirletici parçacıklar, akciğerlerden uzak organlara kadar gidebiliyor ve insan plasentasındaki belirli hücreler (belki de fetüs) tarafından yakalanıyor.

Araştırmacılar, kirletici parçacıkların fetüsün gelişimi üzerinde oluşturabileceği doğrudan etkinin bütünüyle belirlenmesi için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini belirtiyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nde çalışan baş yazar profesör Jonathan Grigg şöyle söylüyor: “Bizim çalışmamız, kirli havada bulunan karbon parçacığı maddesinin solunmasıyla bu maddenin kan akışında gezdiğini ve plasentada önemli hücreler tarafından yakalandığını gösteriyor. Bu bilginin kanun organlarını, tecrit dönemi sonrasındaki trafik kaynaklı yayılımları azaltmaya teşvik etmesini umuyoruz.”

Londra Queen Mary Üniversitesi’nde çalışan Dr. Norrice Liu şöyle ekliyor: “Londra’daki kirlilik seviyeleri, yıllık sınırları sıklıkla aşıyor. Anne tarafından maruz kalınan yüksek kirlilik seviyeleri ile fetüste görülen sorunlar arasında bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Bu sorunlar arasında, doğum ağırlığının düşük olma tehlikesi de bulunuyor. Fakat şimdiye kadar, bu durumun vücutta nasıl meydana gelebildiğine yönelik fikirlerimiz sınırlıydı.”

Bulunan parçacıklar üzerinde yapılan analiz, bunların ağırlıkla trafikle ilgili kaynaklardan çıktığını akla getiriyor. Bulunan metallerin çoğu; yakıtın yanmasıyla ilişkilendirilen, yakıt ile yağ katkılarından ve taşıt frenlerinin aşınmasından çıkan maddeler.





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