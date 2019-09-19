Kirli havanın bir zararı daha ortaya çıktı

Dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor. Her yıl 7 milyon kişi kirli hava yüzünden ölüyor. Belçika’da sigara kullanmayan gebe kadınlarla yapılan araştırmada, anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğine maruz kaldıkları ortaya çıktı. Annenin solunum yollarından giren hava kirliliği parçacıklarına ilk kez plasentalarda (döleşi) rastlandı.