Kirli suların temiz çiçeği: Lotus

Nelumbonaceae ailesinin üyesi olan lotus çiçeği, topraktan bağımsız olarak, su yüzeyinde yaşayan bir bitkidir. Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde, kişinin iç dünyasını temizlemeyi ve kendini bulmasını simgeler. Sonsuz yaşamın simgesi olarak da bilinen bu çiçek kutsal sayılır. Lotus çiçeği, tatlı su göllerinin ve nehirlerin kirli ve çamurlu ortamında, dipte yetişir. Suyun yüzeyine çıkarken tek bir yaprağı bile ıslanmaz ve kirlenmez. Lotus kendi kendini temizleyebilen bir çiçektir. Geceleri yapraklarını kapatan lotus çiçeği, gün doğumuyla beraber açılmaya başlar. Lotus çiçeğinin farklı renkleri, farklı anlamlara gelir. Beyaz lotus saflığın, sevgi ve tutkunun simgesidir. Pembe lotus çiçeği, aydınlanmayı temsil ederken, mavi lotus çiçeği ise bilgeliğin sembolüdür.

SOĞAN DİKMEK İÇİN SON GÜNLER

Çiçeklerin tadını çıkarmaya başlamak için bahara kadar beklemenize gerek yok. Girit lalesi, nergis zambağı, yavşan otu, bahçe güllerinin bazıları, şakayık ve anemon gibi çiçekler, kışın açarak günleri renklendirir. Eylül, ekim aylarından beri toprakla buluşturulmuş soğanlı bitkiler yavaş yavaş çiçek açmaya hazırlanıyor. Lale, anemon, nergis soğanlarını ekmeye bugünlerde bile devam etmek mümkün.