Türkiye Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

Türkiye

Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

20 Haziran 2021, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz’ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı. Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirinin Korkmaz’ın Avusturya’da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi. Hakkında Interpol’ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz’ın 5 Aralık 2020’de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı’nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11’i gözaltına alınmıştı. Sezgin Baran Korkmaz’ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

AA

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