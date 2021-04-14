İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.





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Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Ali TİNBEK - DHA