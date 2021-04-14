Türkiye Kırmızı bültenle aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Kırmızı bültenle aranan terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen Tacikistanlı Soleh Solıkhov'un da yakalandığı öğrenildi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 14:23 Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Ali TİNBEK - DHA

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