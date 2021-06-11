Türkiye Kırmızı bültenle aranırken Muğla’da yakalanan firari tutuklandı

Kırmızı bültenle aranırken Muğla’da yakalanan firari tutuklandı

Türkiye

Kırmızı bültenle aranırken Muğla’da yakalanan firari tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, 1979 yılında polis memuru Muammer Sencer’in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu belirtilen, kırmızı bültenle aranırken yakalanan Hüseyin Karakuş (63) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

11 Haziran 2021, Cuma 19:18 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün yazılı açıklama yaparak hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Hüseyin Karakuş’un yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan terörist, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Karakuş, tutuklandı.

DHA

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