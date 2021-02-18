Kırmızı bültenle aranıyordu, Kilis’te yakalandı
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu kişinin, kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi.
18 Şubat 2021, Perşembe 22:46 Son Güncelleme:
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Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., Kilis’te 1’inci Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen DEAŞ’lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
DHA
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