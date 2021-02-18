Kırmızı bültenle aranıyordu, Kilis’te yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., Kilis’te 1’inci Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen DEAŞ’lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DHA